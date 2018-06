Nas atas, até debate sobre expediente

Mas há casos que chamam a atenção pelo inusitado. Em uma reunião no dia 1.º de junho de 2010, os conselheiros da Emplasa discutiram o horário do expediente da empresa durante os jogos da Copa do Mundo. Para compensar as horas a menos de trabalho nos dias de jogos, o conselho determinou que os funcionários deveriam trabalhar três minutos a mais por dia durante seis meses e 15 dias.

Nem todas as atas das reuniões dos conselhos são divulgadas - apenas as que tem interesse público e envolvem terceiros, de acordo com o entendimento dos próprios conselheiros.

A Sabesp, uma das maiores empresas do governo, teve três reuniões de conselho desde o início do ano. Em 2010 foram 20 eventos, dos quais apenas 6 tiveram as atas tornadas públicas.