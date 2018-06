Nas placas, a história feminina de SP

Maria Luiza veio do Rio. Sonia Maria tinha acabado de chegar da França. Marina era de Jaú. Paulina, Veridiana, Maria Angélica e Elídia Maria nasceram e cresceram na capital. Todos os dias milhares de paulistanos se deparam com os nomes dessas sete mulheres em placas que denominam ruas, viadutos e praças da mais movimentada cidade do País. Muitos já não se lembram de quem elas foram e outros nem podem imaginar. Mas as histórias de suas vidas se misturam com a arquitetura, a cultura e o crescimento de São Paulo. Ricas ou humildes, todas elas deixaram herança para a metrópole: uma cidade mais humana e feminina. Essa cidade era o desejo, por exemplo, de Ana Rosa de Araújo, que no século 19 criou a entidade beneficente mais antiga do Brasil. Moradora da Vila Mariana, na zona sul, deixou em testamento recursos para que fosse fundada no bairro uma entidade para cuidar de crianças carentes e trabalhar com cursos profissionalizantes. Outra que protegia pobres e doentes no século 19 era a Condessa Elizabeth de Robiano, uma das denominações atuais da Marginal do Tietê. Ela fundou a congregação das "servas dos pobres". Curiosamente é uma das mulheres que contribuíram com a cidade sem jamais tê-la conhecido - coube às religiosas que chegaram à capital mais de cem anos após sua morte estabelecer seu legado. E há muitas outras homenageadas e a serem homenageadas. Qualquer cidadão pode propor um nome de rua. Basta fazer um requerimento à Prefeitura, que se encarregará da pesquisa histórica. Baronesa Maria Angélica Queiroz de Barros Avenida em Higienópolis Uma das características dessa baronesa que viveu 87 anos é que adorava mexer com a terra na própria horta .Também cuidava pessoalmente dos passarinhos na propriedade rural que tinha na região onde está a avenida que a homenageia. Neta do brigadeiro Luís Antonio (que também virou nome de rua), teve dez filhos. Doou uma das suas propriedades à casa Pia de São Vicente de Paula, para a criação de meninas órfãs. Tinha também um palacete de inspiração alemã com 18 quartos. "O que sabemos dela é que era uma mulher muito caridosa e simpática", conta a bisneta , a historiadora Thereza Regina de Camargo Maia, de 73 anos , que sente grande pesar por não tê-la conhecido . A família da baronesa, que tem muito orgulho de suas origens, encontrou uma maneira de homenageá-la: está na quarta geração de Angélicas. A segunda delas foi Maria Angélica de Barros Rangel de Camargo , mãe de Thereza, que morreu em 1981, aos 85 anos. Atualmente duas carregam o nome, a sua filha de 43 anos e a neta de 10, que vivem em Guaratinguetá. Paulina de Souza Queiroz Viaduto no centro Paulina era filha da baronesa de Limeira. Não se casou nem teve filhos. Mas deixou um legado para a cidade: a creche Baronesa de Limeira, que existe há 104 anos, na zona sul. A entidade que ela criou atendia em regime de internação meninas abandonadas por suas famílias. Muitas das atas de óbitos e anotações dos registros da creche foram feitos pela própria Paulina. "É interessante porque por esses registros vemos a evolução da cidade", conta Maria Isabel Alves de Lima, vice-presidente da creche, que ainda hoje atende 470 crianças. Sonia Maria de Moraes Angels Jones Viaduto na zona sul Depois de ser presa e liberada durante a ditadura militar, Sonia se exilou na França. Mas, em 1973, ela voltou, ao saber da prisão e desaparecimento do marido - Stuart Edgar Angel Jones. No retorno, retomou a resistência pela Ação Libertadora Nacional (ALN). No mesmo ano, foi torturada e morta pelas forças da repressão. Chegou a ter os seios arrancados. Tinha 27 anos. A família fez várias exumações até conseguir reunir todo o corpo. A última parte foi encontrada na vala clandestina no cemitério de Perus e encaminhada ao Rio, em 1991. Elída Maria de Freitas Praça na zona oeste Dona de casa, Elídia era inconformada com a falta de estrutura do Jardim São Jorge. No início da década de 90, passou a liderar a comunidade para conseguir melhorias como a reabertura de um posto de saúde e de uma escola. A partir daí foi se engajando em trabalhos comunitários para reivindicar iluminação e asfaltamento, entre outras benfeitorias. Vivia com uma enxada, limpando o que precisasse de cuidados no bairro. Para aumentar a renda e ajudar no sustento dos oito filhos, tinha um bazar ao lado da casa. Só que o local servia como uma romaria de pessoas carentes em busca de ajuda. Conclusão: o comércio faliu, mas cada um que buscava atendimento tinha sua necessidade suprida. Ela chegava a fazer cestas básicas da própria despesa da família para distribuir para a comunidade. "Hoje nós vivemos em um bairro com infraestrutura", orgulha-se o filho Claudio Freitas, de 37 anos. Maria Luisa Americano Avenida na zona leste Se não fosse a determinação dessa mulher, o Palácio dos Bandeirantes funcionaria em outro endereço hoje. Na gestão do governador Abreu Sodré(1967-1971), ele comunicou ao engenheiro Oscar Americano que pretendia desapropriar a casa de sua família no Morumbi, zona sul, para transformá-la na nova sede do governo estadual. Achava que o imóvel era perfeito para essa finalidade. Oscar Americano se conformou, mas sua mulher ficou indignada. Quando o governador visitou a propriedade, ela chorou e mostrou que a casa era importante para a família, pois todas as árvores haviam sido plantadas pelo casal. Abreu Sodré nada disse durante a visita, mas no dia seguinte telefonou ao engenheiro, informando da desistência. E assim era essa mulher, mãe de cinco filhos, que vivia envolvida com questões sociais. "Uma das imagens que tenho da minha mãe era ela doando muitos pêssegos e uvas para o Hospital Santa Marcelina. Era de uma generosidade impressionante", lembra a filha Anna Helena Americano Araújo, de 71 anos. Tanto é que seu nome ainda denomina um bairro na zona leste e a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, na zona sul. Veridiana Valério da Silva Prado Rua em Santa Cecília É considerada uma feminista, já que, na sua época, fazia tudo que as mulheres não podiam: administrava seus negócios, saía sozinha de casa e se separou do marido aos 53 anos. Muito rica, se dedicava a obras de caridade . É uma das benfeitoras da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O tetraneto Luiz Felipe Chaves D?avila, de 43 anos, é autor de um livro sobre ela. "O que me chama muita atenção na sua história é que deixou herança para várias mulheres da família e outras que eram suas amigas, para que tivessem independência financeira." Em seu casarão, localizado na rua que leva seu nome, costumava abrir os jardins para visitação pública e com isso reunia pessoas de todas as classes sociais. "Era muito à frente do tempo que vivia, tanto é que sua casa era um salão intelectual e social que muito contribuiu para o desenvolvimento de São Paulo", diz o tetraneto. Morreu aos 83 anos. Marina Cintra Rua da zona oeste Formada em Serviço Social e educadora por paixão, ela é considerada visionária por todos que a conheceram ou que ainda dão continuidade ao seu trabalho. Marina focou sua atuação na formação de jovens porque acreditava que a educação era um caminho para a evolução do ser humano. Em agosto de 1942, fundou a Colmeia, instituição que visa à formação de jovens. Na época, os colmenianos discutiam também questões políticas. Era uma mulher que já pensava em terceiro setor quando ninguém discutia a questão. "Me lembro dela com uma grande energia, mas também da severidade com que tocava os projetos", afirma o advogado Angelo Arthur de Miranda Fontana, de 80 anos. Ele e a mulher deram à filha o nome de Marina, em homenagem a amiga que havia morrido poucos meses antes em um acidente aéreo, aos 49 anos. A Colmeia beneficia cerca de 500 jovens.