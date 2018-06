Decisão de prender goleiro Bruno entra na lista de temas mais comentados do Twitter

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de mandar o ex-goleiro Bruno Fernandes de volta para a prisão causou reações nas redes sociais. Na tarde desta terça-feira, 25, pouco depois de a decisão ser divulgada, o assunto entrou nos Trending Topics - a lista dos temas mais comentados - do Twitter.

Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho. Nesta terça, por maioria, o colegiado do Supremo decidiu não referendar a liminar que havia sido concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello no dia 21 de fevereiro deste ano.

A soltura de Bruno em 24 de fevereiro e a contratação do goleiro pelo Boa Esporte, clube mineiro de Varginha, já haviam sido alvo de críticas e comentários nas redes.

Veja abaixo a repercussão no Twitter da decisão do Supremo nesta terça: