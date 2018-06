Nas subs, coronéis no comando A inovação em formar novos quadros de gestores inclui a nomeação de dez coronéis da reserva da PM para cargos estratégicos. A medida visa a "blindar" as subprefeituras contra a corrupção de fiscais e contra o assédio de vereadores por cargos e obras em seus redutos. Nas duas principais subprefeituras da cidade, na Mooca e em Pinheiros, eles estão com a tarefa de impor uma "linha dura" contra camelôs clandestinos e bares irregulares. Há PMs da reserva ainda em cargos principais da CET.