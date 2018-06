Natal deve ser de sol na maior parte do País e com chuva em SP

O sol volta a brilhar em boa parte do País nesta quinta-feira, 25 segundo previsão da Climatempo. Neste Natal, uma nova frente fria avança pelo litoral do Sudeste e a sua instabilidade se une às áreas de instabilidade tropical que predominam sobre o Centro-Oeste e o Norte do País. Em São Paulo, o dia de Natal em São Paulo começou com tempo nublado e chuva fraca em alguns pontos. Ao longo desta quinta, o tempo segue chuvoso. As chuvas devem ser mais generalizadas e distribuídas ao longo do dia, com pancadas de intensidade leve durante a manhã, a moderada à tarde, com possibilidade de alagamentos, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As máximas devem chegar aos 28ºC. Na quarta-feira, 24, as áreas de instabilidade, que antecederam a entrada de uma frente fria, causaram chuva forte na capital e na região metropolitanda. Foram registrados 17 pontos de alagamento, além da ocorrência de granizo e ventos de até 54 km/h no Aeroporto de Congonhas, na zona sul. Na sexta, o tempo não muda, com chuvas distribuídas ao longo do dia e um leve declínio das temperaturas máximas. A chuva começa a diminuir a partir do sábado. Nesta quinta, uma nova massa de ar seco avança sobre o Sul do Brasil e o tempo volta a se firmar no Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina. Sol forte e calor, sem chuva, na maior parte do litoral nordestino (com exceção do da Bahia) e no Agreste. O ar quente e úmido forma muitas nuvens carregadas sobre o Norte e o Centro-Oeste do Brasil. Sudeste - uma nova frente fria chega a São Paulo nesta quinta-feira e nas regiões oeste, centro-sul e leste do Estado, o tempo fica fechado com pancadas de chuva forte a qualquer hora. A temperatura diminui um pouco, mas a sensação é de abafamento. Nas outras áreas paulistas, no Triângulo e no Sul Mineiros, na Zona da Mata de Minas e no sul do Rio de Janeiro, o sol ainda aparece, mas sempre entre muitas nuvens e as pancadas de chuva podem começar pela manhã. Em todas as outras áreas da Região, o sol predomina, esquenta e ocorrem pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Sul - a frente fria avança mais sobre o Sul do Brasil. No Vale do Itajaí, nos Planaltos e nas Serras Gaúcha e Catarinense, no litoral de Santa Catarina e na maior parte do Paraná o tempo fica fechado, com chuva a qualquer hora do dia. No sudoeste e no sul do Paraná o sol aparece sempre entre muitas nuvens e também chove fraco a qualquer hora do dia. Nas demais regiões gaúchas e no oeste de Santa Catarina o sol aparece e não chove. Em Porto Alegre e nas praias gaúchas o céu fica sempre com muitas nuvens e ocorrem vários períodos de céu nublado. O vento é moderado e não faz muito calor na região. Norte - o tempo segue instável no Norte e o ar quente e úmido predomina na região, favorecendo a formação de muitas nuvens. No Pará, ocorrem aberturas de sol e as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora com forte intensidade e muitas trovoadas. No sul do Amazonas e do Pará, em Rondônia e no Tocantins, o predomínio é de céu nublado e chove na maior parte do dia. Nas outras áreas faz sol com pancadas de chuva a partir da tarde. Nordeste - o dia será de sol em parte do Nordeste do Brasil. Entre Sergipe e o norte do Ceará, não há previsão de chuva. Já no sul do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia, o céu fica nublado e ocorrem pancadas de chuva. Nas outras áreas, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem algumas pancadas de chuva, mas que não duram muito tempo. Centro-Oeste - uma frente fria no Sudeste reforça ainda mais a instabilidade no Centro-Oeste do Brasil. O tempo fica fechado com pancadas de chuva a qualquer hora e risco de temporal no centro-norte de Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso e no sul de Goiás. Nas outras áreas da Região o sol aparece, mas sempre entre muitas nuvens e as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia, também podendo ter forte intensidade.