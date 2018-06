Natal e região metropolitana registram mais uma madrugada de ataques

RECIFE - A noite do domingo, 31, e a madrugada desta segunda-feira, 1º, foram marcadas por mais violência em Natal e na região metropolitana. Por volta da 1 hora, pelo menos 14 presos da fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) da Ribeira, na zona leste da capital potiguar. Em uma nova onda de ataques, criminosos incendiaram dois veículos em uma área próxima ao Morro do Careca, um dos principais cartões postais da cidade. Também na Ribeira, bandidos incendiaram três motos e dois carros no anexo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU).

Os vândalos ainda tentaram colocar fogo no Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo dos Bombeiros, localizado no bairro de Lagoa Seca. Os bombeiros perceberam a ação e impediram o atentado. Os homens fugiram e deixaram um galão de gasolina para trás.

Por volta das 5 horas, parte da frota de ônibus começou a circular, sob a escolta de policiais militares. Segundo o sindicato das empresas de transporte, cerca de 50% da frota está nas ruas - a população continua prejudicada pela falta de coletivos.

Diversas escolas e estabelecimentos comerciais optaram por manter as portas fechadas durante esta segunda-feira.

Cerca de 1,2 mil homens das tropas federais (sendo 1 mil do Exército e 200 fuzileiros navais) devem começar a chegar à cidade - para atuar no reforço da segurança - a partir desta terça-feira, 2.

Até as 9h30 desta segunda-feira, o governo estadual confirmou a prisão de 60 pessoas por envolvimento nos ataques. O clima na cidade ainda é de apreensão entre moradores e turistas.

Prefeitura de Natal reforça a Guarda Municipal nas Unidades de Saúde e Escolas Municipais. — Carlos Eduardo (@carloseduardo12) 31 de julho de 2016

Natal num stress absurdo e políticos postando convenções como se nada estivesse acontecendo. Deveriam postar propostas p/ a segurança do RN — DeSaboya.com Oficial (@cdesaboya) 30 de julho de 2016

Como o crime transformou a paisagem de Natal, RN, uma das cidades mais belas do país. pic.twitter.com/mKr0QZFg7x — Sujeito Simples (@manjotudo) 30 de julho de 2016

Desabafo de vítima da barbárie de ontem em Natal contagia às redes sociais. Porque verdadeiro ! pic.twitter.com/nBPFJDyGIV — Lauritaarruda (@Lauritaarruda) 30 de julho de 2016

Sistema de transporte público sofre ataques na Grande Natal https://t.co/WjBn5ax3Bf pic.twitter.com/gmdeWctwKB — Sujeito Simples (@manjotudo) 30 de julho de 2016