Natal tem o único aeroporto do País com três pistas. Vazias Único aeroporto brasileiro com três pistas, o Internacional Augusto Severo, em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, tem seu horário de pico apenas das 13 horas às 17 horas, quando concentra metade de seus vôos. Pela manhã, o aeroporto fica praticamente vazio, com operações limitadas a apenas dois vôos. Mesmo assim, um novo terminal de grandes dimensões, para passageiros e carga, está sendo construído no município de São Gonçalo do Amarante, vizinho à capital. Lá, onde já foram realizadas obras de terraplenagem e do pátio, o governo federal já aplicou R$ 80 milhões. O novo aeroporto deve consumir R$ 1 bilhão em investimentos. No Piauí, a Anac contabiliza 76 pistas de pouso ou aeroportos. Mas apenas 11 são homologadas pela agência. Seis pistas estão interditadas e outras 17 nunca tiveram registro na Anac. Ou seja, 78% das pistas públicas não estão homologadas e 65% das privadas não estão registradas. Com isso, elas não podem receber pousos ou autorizar decolagens. Resultado: pistas vazias e dinheiro jogado fora.