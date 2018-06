Naufrágio deixa 4 mortos e 5 desaparecidos no Maranhão O naufrágio de uma embarcação com 23 pessoas a bordo no litoral do Maranhão, ontem, deixou quatro mortos e cinco desaparecidos. Os corpos foram resgatados na Baía de Guageritiuá, a 140 quilômetros de São Luís. O acidente aconteceu por volta das 15h30, depois que a biana - embarcação típica da região, movida a vela, com cerca de 6 metros de comprimento - saiu da praia do Carrapato rumo ao centro do município de Cururupu. Ao entrar na Baía de Guageritiuá, a biana virou. A maioria dos passageiros era formada por mulheres e idosos, que iam sacar a aposentadoria e o programa Bolsa-Família. Um helicóptero da polícia, um avião da Aeronáutica e duas lanchas da Capitania dos Portos ajudaram nas buscas por vítimas. Até o início da noite, 14 sobreviventes haviam sido resgatados.