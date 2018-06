Naufrágio deixa 9 desaparecidos no Rio Amazonas

SÃO PAULO - Ao menos nove pessoas continuam desaparecidas após um naufrágio ocorrido na manhã desta terça-feira, 12, no Rio Amazonas, na localidade de Pau Cavado, próximo a Macapá, no Amapá. Segundo os bombeiros, 34 passageiros foram resgatados logo após o acidente. Dois deles foram salvos por ribeirinhos e os outros 32 foram resgatados por um navio de carga.

Ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam na embarcação, denominada Diamante Negro. Duas lanchas do Corpo de Bombeiros, uma da Marinha e uma do Batalhão Ambiental prosseguiam as buscas aos desaparecidos na tarde de hoje. Catorze militares e oito mergulhadores participam da ação. Os sobreviventes estão sendo levados para o porto de Fazendinha, distrito de Macapá. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o naufrágio.