Naufrágio no Amapá: mais dois corpos são encontrados

MACAPÁ - Foram encontrados, na manhã desta segunda-feira, 14, mais dois corpos de vítimas do naufrágio ocorrido no sábado, 12, em Macapá com um barco que participou do Círio Fluvial em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida. As vítimas são Eloane Santiago, de 3 anos, e seu pai Elizeu da Silva Santiago, funcionário do Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindsep-AP). Pela contagem oficial, já são 13 mortos e 5 pessoas continuam desaparecidas.

Os corpos apareceram boiando no Rio Amazonas, num perímetro dos mais movimentados da orla de Macapá. No domingo à noite, no mesmo local, foi localizado o corpo de Marliane Benjamim.

A embarcação de pequeno porte, alugada para o sindicato dos servidores, havia saído de Santana, a 24 quilômetros da capital do Amapá, às 7h30, com outros 37 barcos que participaram da procissão. Na volta, o barco virou na frente de uma região conhecida localmente como Igarapé das Pedrinhas.

O Círio Fluvial é realizado todos os anos em homenagem à Virgem de Nazaré, padroeira da Amazônia, e faz o percurso entre Santana e Macapá, com a imagem da santa.