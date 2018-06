Navegação noturna está suspensa As chuvas que atingiram de forma mais grave o Estado de Santa Catarina também têm trazido transtornos para o litoral paranaense. A navegação marítima noturna no Porto de Paranaguá está suspensa temporariamente pela Capitania dos Portos do Estado do Paraná, em razão do deslocamento de duas bóias de sinalização do Canal da Galheta, que é o principal acesso ao cais tanto de Paranaguá quanto de Antonina. A expectativa era de que essas duas bóias pudessem ser reposicionadas ainda ontem.