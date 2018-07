Navio chinês é liberado para atracar em S. Sebastião O navio chinês Tian Shan Hai, que chegou hoje ao porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, foi liberado no início da tarde deste sábado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para operar. A embarcação deverá atracar às 13h30 e imediatamente iniciar o descarregamento de 5,7 mil toneladas de bauxita e outros minérios. Técnicos da Vigilância Sanitária estão em prontidão num esquema que conta com equipamentos e medicamentos para evitar uma possível contaminação da pneumonia asiática (Sars), mas não foram constatados quaisquer problemas com os 26 tripulantes.