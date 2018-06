Navio continua encalhado a 7 km do Farol da Barra, na Bahia A Capitania dos Portos comunicou, na manhã desta terça-feira, 27, que aguarda melhores condições da maré para tentar desencalhar o navio Cabo Pilar, preso em um banco de areia a cerca de sete quilômetros do Farol da Barra, em Salvador. O local é saída da Baía de Todos os Santos para o oceano. O cargueiro, de bandeira panamenha e carregado com 64 mil toneladas de óleo combustível para embarcações, seguia do terminal marítimo de Madre de Deus, administrado pela Petrobras, com destino a Bahamas, quando encalhou, na noite de domingo, 25. Segundo o capitão dos portos Maurício Vianna, o acidente não causou nenhuma avaria na embarcação e não há risco de vazamento do óleo, mas a capitania abriu um inquérito administrativo para investigar as causas do acidente. De acordo com ele, só com a subida da maré será possível rebocar o navio - talvez o procedimento seja possível apenas na quarta-feira, 28.