Navio e balsa se chocam em Santos

Um navio se chocou com uma balsa por volta das 19h40 desta quinta-feira, 23, em Santos, no bairro Ponta da Praia. De acordo com a Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), a balsa que estava atracada faria o trajeto Guarujá-Santos quando foi atingida pelo navio, que não conseguiu fazer uma curva. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos.

Alguns carros que estavam na balsa se chocaram por causa do impacto, mas, segundo a Dersa, nenhum veículo chegou a cair no mar. A operação de travessia teve lentidão, mas continuou normalmente. A balsa, o navio e o píer ficaram danificados.