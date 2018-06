Navio pega fogo em alto-mar e fere 7 Sete pessoas ficaram feridas num incêndio ocorrido anteontem à noite no navio Noble Roger Eason NS-15, usado pela Petrobrás. A embarcação, que perfura poços de petróleo, estava no campo de Marlim Leste, na Bacia de Campos, norte do Rio, a 120 quilômetros da orla. O acidente ocorreu após um vazamento de gás. Os feridos - cinco funcionários da prestadora de serviço Noble, dona da embarcação, e dois da Petrobrás - foram resgatados de helicóptero e nenhum corre risco de morrer.