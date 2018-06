Navio se choca contra terminal da Petrobrás no Rio O navio Atlantis Antalya carregado com óleo combustível chocou-se na madrugada desta sexta-feira contra as pedras próximas à Ilha D´água, na Baía de Guanabara, onde a Petrobrás possui um terminal de carregamento e descarregamento de combustível. Não houve vazamento de óleo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A embarcação estava sendo carregada com bunker (óleo combustível para navios). O acidente ocorreu às 4h30, durante uma manobra. Com o choque, rompeu-se o primeiro casco e houve vazamento da água usada como lastro. Como a embarcação é de casco duplo, não houve derramamento das 2,8 mil toneladas de combustível. O navio, de bandeira britânica, foi descarregado e deslocado para uma área protegida, onde será periciado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Agência Nacional do Petróleo e Capitania dos Portos. Depois das vistorias, a embarcação será rebocada e levada para um estaleiro. O navio, alugado pela Petrobrás, pertence à empresa Altantis. O acidente será investigado pela Capitania dos Portos.