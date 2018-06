Navio turco com 27 tripulantes pega fogo no litoral gaúcho

Um incêndio de grande proporções atingiu um navio mercante de bandeira turca, no fim da tarde deste domingo, 22, a aproximadamente 260 km do litoral norte gaúcho, na altura da cidade de Tramandaí, segundo informações da Marinha do Brasil.

De acordo com a Marinha, o Navio Mercante (NM) DUDEN já foi avistado por um helicóptero, logo após enviar o pedido de socorro. Segundo as informações recebidas, o NM DUDEN tem a bordo 27 tripulantes. Durante o sobrevoo, foram avistados vários tripulantes na popa do navio, pedindo socorro, segundo informações da Marinha. Ainda não há informações sobre feridos ou se o incêndio já foi controlado.

Por meio do Serviço de Salvamento e Resgate, do Comando do 5º Distrito Naval, que recebeu o pedido de ajuda, foi determinado que as Fragatas Bosísio e Constituição, que participavam da Operação Combinada Laçador fossem destacadas para a posição informada do Navio Mercante, a fim de participarem do atendimento aos tripulantes. De acordo com a Marinha, os navios devem chegar hoje ao local.