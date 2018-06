Navios da Marinha mostrarão réplicas na Amazônia Réplicas digitais das obras de Portinari, que desde 1994 já estiveram no Pantanal, penitenciárias, hospitais e escolas, vão percorrer a Amazônia a partir de outubro, disse ontem o filho do pintor, João Cândido Portinari, que firmou parceria com a Marinha. Três navios percorrerão o Rio Amazonas e seus afluentes com 45 obras que poderão ser vistas pelas populações ribeirinhas. "Estou muito orgulhoso desse programa", disse João.