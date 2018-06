Navios e mergulhadores reforçarão busca em área de destroços

Profundidade na área dos destroços chega a 3 mil metros

Jobim crê que ainda é possível achar caixa-preta, diz Lula

Jobim disse que o que for localizado pela Aeronáutica e pela Marinha na quarta-feira deverá ser transportado, por navios, até um local que fica a 400 quilômetros de Fernando de Noronha. De lá, helicópteros transportarão o material até Fernando de Noronha, onde peritos da Polícia Federal e do Instituto Médico Legal (IML) realizarão uma perícia. Segundo ele, a demora para chegar ao local ocorre porque que os barcos se deslocam a uma velocidade equivalente a 30 km/h.

O ministro revelou que já não há mais dúvidas de que os destroços já encontrados são do Airbus A330, que desapareceu na noite de domingo, dia 31, nas proximidades da costa brasileira. O avião da companhia Air France fazia o Voo 447 Rio-Paris e deveria ter chegado ao seu destina na segunda-feira, dia 1º, às 6h (horário de Brasília).

"Avistamos uma faixa de cinco quilômetros de destroços, o que confirma que o avião caiu naquele local." Ele destacou que as buscas estarão concentradas, a partir de agora, no local onde foram avistados os destroços. O ministro evitou falar nas hipóteses que levaram à queda do avião nessa região. Segundo ele, mesmo com os destroços de avião visualizados na superfície do oceano, é impossível dizer se o Airbus da Air France explodiu no ar.

Corpos

Jobim disse que já solicitou ao Ministério das Relações Exteriores que comunique ao governo francês que o governo brasileiro vai começar as buscas dos corpos, os quais serão encaminhados para Recife. "Não vamos disputar nada com ninguém, temos uma parceria com a França nessas buscas. Ficou claro que os corpos, se encontrados, serão conduzidos para Fernando de Noronha e para Recife num segundo momento", disse o ministro. Os navios da Marinha estarão equipado com botes salva-vidas para o caso de serem encontrados sobreviventes.

As investigações sobre as causas do acidente serão conduzidas pela França, afirmou Jobim. De acordo com ele, convenção da Organização de Aviação Civil Internacional da ONU determina que as investigações sejam conduzidas pelo país de registro da aeronave. Jobim acrescentou, no entanto, que todos os países que tinham passageiros dentro do voo devem colaborar com o trabalho. Perguntado se acreditava na hipótese de haver sobreviventes, o ministro afirmou: "Não trabalho com hipóteses". Ele reiterou que não há prazo para encerrar as buscas.

Sobre a caixa preta, o ministro admitiu que a busca será um trabalho "de grande dificuldade". Isso porque segundo ele, trata-se de uma região com profundidade de 2 mil a 3 mil metros.