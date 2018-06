Nayara vai participar hoje de reconstituição A adolescente Nayara, de 15 anos, vai participar hoje da reconstituição do seqüestro, encerrado no dia 17 de outubro, que acabou com a morte de sua amiga Eloá Pimentel, de 15 anos. Lindemberg Alves, de 22 anos, ex-namorado de Eloá, manteve as garotas reféns por cem horas.