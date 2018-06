Neblina atinge Tamoios e Floriano Rodrigues Pinheiro

Uma densa neblina atinge a Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba a Caraguatatuba, litoral norte; e a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros (SP-123), que liga Taubaté a Campos do Jordão, na região do Vale na manhã desta segunda, 22. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o nevoeiro ocorre nos trechos de serra; na Tamoios, entre Paraibuna e Caraguatatuba; e na SP-123, na região da Serra da Mantiqueira, em Campos.