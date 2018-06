Neblina atrasa 50% dos voos em São Paulo e Curitiba

Metade dos voos atrasaram em São Paulo e Curitiba na manhã desta sexta-feira, 28, por causa da neblina que cobriu as duas cidades. Em Florianópolis, a situação era ainda pior e 75% dos voos saíram fora do horário, segundo balanço da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em Cumbica, 51 dos 100 voos previstos até às 12 horas saíram fora do horário. Em Congonhas, 48 dos 97 voos também atrasaram. No Paraná, 25 dos 49 voos previstos para o aeroporto de Curitiba também tiveram atrasos.

Em São Paulo, Cumbica ficou fechado durante 4 horas por causa da forte neblina que impedia pousos.O terminal foi reaberto às 9 horas. Os voos que deveriam chegar em Cumbica foram desviados para o Galeão, no Rio, Viracopos, em Campinas, para Ribeirão Preto e para Confins, em Belo Horizonte. Cumbica fechou para pousos e decolagens às 6h10.

Em Congonhas, na zona sul da capital, as operações eram feitas acom a ajuda de instrumentos. Mesmo com o aeroporto aberto, alguns voos foram transferidos para Viracopos.