Neblina causa desvio de vôos de Cumbica Um forte nevoeiro ainda deixa a visibilidade em 500 metros na região do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na grande São Paulo. Segundo a Infraero, a má visibilidade obriga as aeronaves a operarem para pousos e decolagens por meio de instrumentos. Um vôo da British Airways, vindo de Londres, outro da Varig, de Nova York, e um terceiro também da Varig, de Lima, foram desviados para os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e Tom Jobim, no Rio de Janeiro, respectivamente.