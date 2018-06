Neblina faz Ecovias escoltar veículos na Imigrantes

O pedágio Piratininga da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, está bloqueado desde as 15h10 desta terça-feira, 29. A medida foi tomada para a realização da operação comboio, adotada em decorrência da forte neblina no trecho de serra. Na operação, carros da concessionária Ecovias, responsável pela estrada, e da Polícia Militar Rodoviária escoltam grupos com até 500 veículos até um ponto onde a visibilidade esteja melhor. Na Rodovia Anchieta, a pista sul teve de ser interditada às 17 horas para a remoção de uma carreta que bateu, às 8h30, contra um barranco na altura do km 49, no trecho de serra. Ninguém se feriu no acidente. Com o fechamento, a pista norte da estrada passou a operar no sentido Baixada Santista, no litoral. Além dessa pista, o motorista usa a pista sul da Imigrantes para ir ao litoral. Quem segue para a capital paulista deve trafegar pela pista norte da Imigrantes.