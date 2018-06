Neblina fecha aeroporto em Curitiba para pousos

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, fechou para pousos na manhã de hoje por conta da forte neblina que atinge a região. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações foram interrompidas às 6h25.

As decolagens são feitas com auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista. Boletim da Infraero das 7 horas mostra que dos nove voos programados para o período quatro registravam atrasos de mais de meia hora.