Neblina fecha Aeroporto Santos Dumont, no Rio, para pousos

SÃO PAULO - O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está fechado para pousos, na manhã desta sexta-feira, 15, devido a falta de visibilidade causada pela neblina que encobre a região.

O terminal, localizado no centro da cidade, está fechado desde o início das operações, às 6 horas. As decolagens são realizadas com o auxílio de instrumentos. Parte dos pousos são desviados para o Galeão, também no Rio. Até as 8 horas, das 27 partidas previstas no Santos Dumont, 2 atrasaram e seis foram canceladas.

Já o Tom Jobim, na Ilha do Governador, está aberto para pousos e decolagens, mas opera com o auxílio de instrumentos.

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, suspendeu as atividades de pousos por causa do nevoeiro das 4h50 às 7 horas. Dos 18 voos, cinco sofreram atrasos, e um foi cancelado.

Em São Paulo, os aeroportos de Congonhas, na zona sul, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, operam normalmente.

De acordo com o boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 565 partidas programadas até as 8 horas, 54 (9.6%) atrasaram e 22 (3.9%) foram cancelados.