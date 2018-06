Neblina fecha Salgado Filho por 3 horas neste sábado

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou fechado das 6h15 às 9h05 deste sábado por causa da densa neblina que encobriu a zona norte da cidade. Quase todas as saídas da manhã acabaram afuniladas para horários próximos ao meio-dia, o que provocou filas e algumas confusões diante do portão de acesso às salas de embarque. Às 11h30, os passageiros de dez vôos esperavam a chamada para embarcar. Boa parte deles havia chegado ao aeroporto às 6 horas. Quem comprou passagens para o final da manhã enfrentou menos transtornos. Vôos programados para depois das 10h30 sofreram atrasos inferiores a uma hora. Ao longo da manhã, 19 vôos chegaram com mais de uma hora de atraso e apenas dois foram pontuais. Das 21 decolagens previstas, 17 saíram com atrasos superiores a uma hora.