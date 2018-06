Neblina prejudica motoristas no sistema Anchieta-Imigrantes Os motoristas que trafegam na tarde desta segunda-feira, 28, no Sistema Anchieta-Imigrantes devem redobrar a atenção por causa da neblina que prejudica a visibilidade no trecho de interligação. De acordo com a concessionária Ecovias, no trecho mais crítico, a visibilidade é de apenas 100 metros, no sentido capital-litoral. Para auxiliar a viagem dos motoristas, o pedágio do quilômetro 32 da Rodovia dos Imigrantes foi bloqueado às 16h15 para iniciar a Operação Comboio, em que grupos de veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade esteja melhor.