Neblina prejudica visibilidade no Sistema Anchieta-Imigrantes A neblina prejudicava a visibilidade do motorista no Sistema Anchieta-Imigrantes, sentido litoral, no trecho de planalto, na tarde desta terça-feira, 28. A Ecovias, empresa que administra o sistema, implantou a Operação Comboio para auxiliar os motoristas até um trecho da rodovia com condições melhores de visibilidade. Até as 17 horas, três grupos já tinham sido escoltados por equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Estadual a partir do pedágio do quilômetro 32 da Rodovia dos Imigrantes e dois comboios já tinham saído do pedágio do quilômetro 31 da Anchieta. O tráfego continua normal no sistema, que opera no esquema 5X3. Nas outras estradas que cortam o município de São Paulo, os motoristas não enfrentavam problemas.