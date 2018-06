Negados habeas corpus para PMs envolvidos no caso Rafael Mascarenhas

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou nesta quarta-feira, 11, três pedidos de habeas corpus para os dois policiais militares envolvidos no caso Rafael Mascarenhas. Segundo o TJ, havia dois pedidos a favor do cabo da Polícia Militar (PM) Marcelo Bigon e um a favor do o sargento Marcelo Leal de Souza Martin.

Eles são acusados de cobrar R$ 10 mil para liberar o motorista Rafael Bussamra, que atropelou o músico Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, no dia 20 de julho, no Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Eles foram expulsos da corporação em 5 de outubro. Rafael foi levado para o Hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.