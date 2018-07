Negociações em Bangu são retomadas Recomeçaram na manhã desta quarta-feira as negociações entre o subsecretário das Unidades Prisionais, Francisco Spargoli, e os 400 presos rebelados desde a noite desta terça-feira no Presídio Esmeraldino Bandeira, no complexo de Bangu, na zona oeste. Seis reféns continuam amarrados às celas. Uma agente penitenciário e dois detentos estão feridos. O presídio abriga cerca de 900 presos.