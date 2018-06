Negociações para fusão entre EADS e BAE fracassam

As companhias europeias estavam trabalhando com o prazo até às 13h (horário de Brasília) para encerrar a tentativa de fusão ou pedir mais tempo aos reguladores.

Em nota, a BAE afirmou ter ficado claro que os interesses dos governos não puderam ser adequadamente reconciliados um com o outro ou com os objetivos que a empresa britânica e a EADS firmaram para a fusão.

"A BAE Systems e a EADS decidiram então ser do melhor interesse das companhias e de seus acionistas encerrar as discussões e continuar a focar no desenvolvimento de suas respectivas estratégias", afirmou a empresa.

Diversas fontes próximas às negociações disseram que a chanceler alemã Angela Merkel se opôs à proposta de fusão entre a controladora da fabricante dos aviões Airbus e o grupo de defesa britânico BAE. "Merkel é contra o acordo mas não deu os motivos para isso", disse uma fonte envolvida nas negociações.