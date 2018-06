Neguinho do Samba é homenageado no carnaval de Salvador

A Banda Didá, grupo de percussão formado exclusivamente por mulheres, emocionou o Circuito Osmar (Campo Grande), no início da tarde desta segunda-feira, 15, com uma homenagem ao criador da banda - e pai do samba-reggae -, Neguinho do Samba. O músico, que por muitos anos foi o maestro do Olodum, morreu em 31 de outubro, aos 54 anos, vítima de enfarte.

No início do desfile, o primeiro do dia, as integrantes do grupo sentaram-se na pista e começaram a tocar de frente para uma escultura de Neguinho do Samba, representado com uma batuta na mão, como se estivessem tendo uma aula. A apresentação arrancou aplausos dos foliões, que ainda começavam a chegar aos camarotes para acompanhar a maratona de 26 blocos previstos para esta segunda-feira no circuito.