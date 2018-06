Nem a esquina das Avenidas Ipiranga e São João escapa A cracolândia avança lentamente para a esquina mais famosa da cidade: o cruzamento das Avenidas Ipiranga e São João. O número de usuários nessa região ainda é considerado pequeno, mas suficiente para fazer vítimas. "Semana passada tivemos uma funcionária atacada com uma barra de ferro por um viciado. Ele nem quis o dinheiro dela. Só atacou porque estava drogado", disse o gerente do tradicional Bar Brahma, Ricardo Bensemana. O taxista João Batista Sodré, que fica nas imediações, disse que está com receio de trabalhar na região. "Quem é de fora fica assustado quando vê essas pessoas em bando. A cena é deprimente."