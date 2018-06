Nem petistas garantem aprovação dos R$ 545 O governo não conseguiu garantir, até agora, nem o apoio de deputados do PT ao valor de R$ 545 do salário mínimo. A divergência entre os petistas ficou evidente em seminário realizado ontem pela liderança da bancada para traçar as diretrizes de atuação na Câmara nos próximos quatro anos.