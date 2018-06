Nem vai ser transferido para presídio de segurança máxima no MS

SÃO PAULO - O traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, acusado de chefiar o tráfico de drogas na Rocinha, na zona sul do Rio, deve ser transferido neste sábado, 19, para o para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O pedido foi feito pelo Tribunal de Justiça do Rio e autorizado pela Justiça Federal. Segundo o presidente do TJRJ, desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, Nem não pode ficar no Estado.

Nem e Anderson Rosa Mendonça, o Coelho, Valquir Garcia dos Santos, o Carré, e Flávio Melo dos Santos também serão transferidos. Os quatro serão transportados em avião da Polícia Federal.