Nenhum apostador acerta a Mega-Sena e prêmio acumula

O prêmio da Mega-Sena deve pagar R$ 17 milhões no próximo sábado, 30, já que nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na quarta-feira em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. As dezenas sorteadas no concurso 998 foram 18 - 24 - 36 - 44 - 55 - 58. A Quina teve 103 acertadores que vão levar R$ 11.227,56 cada um. A Quadra pagará R$ 173,09 a 6.681 ganhadores. O valor acumulado para o concurso especial de final de ano é de R$ 2.629.924,18. Lotomania A Lotomania também acumulou, pois ninguém atingiu os 20 acertos no concurso 857 e o prêmio acumulou em R$ 459.796,90. No concurso da quarta, foram sorteadas as seguintes dezenas: 03 - 11 - 12 - 27 - 28 - 30 - 35 - 36 - 37 - 41 - 46 - 47 - 50 - 51 - 58 - 62 - 72 - 77 - 88 - 00. Confira a quantidade de ganhadores nas demais faixas da Lotomania: 19 acertos - 5 pessoas receberão o prêmio de R$ 45.979,69; 18 acertos - 120 pessoas, que deverão receber R$ 1.915,82; 17 acertos - 1.153 pessoas que vão receber o prêmio de R$ 99,70; 16 acertos - 7.057 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 16,29. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado, 30, é de R$ 850 mil.