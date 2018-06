Nenhum remédio perdido Parte dos remédios que estavam armazenados em refrigeradores do Prédio dos Ambulatórios teve de ser transferida para a Fundação para o Remédio Popular (Furp), que fica em Guarulhos, município da Grande São Paulo. "São medicamentos que precisam ficar armazenados a temperaturas negativas de até 12 graus para não estragarem", diz o superintendente do Hospital das Clínicas, José Manuel Teixeira. Segundo ele, nada foi perdido. "O que não foi para a Furp ficou no próprio Instituto Central do HC", ressaltou. O mesmo procedimento foi adotado com todo o material que estava no Hemocentro, que também fica no Prédio dos Ambulatórios do centro médico.