Nesta segunda, começa vacinação contra sarampo em SP Começa nesta segunda-feira, 26, a campanha de atualização da vacina tríplice viral, SCR, que previne o sarampo, a caxumba e a rubéola. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, devem ser vacinadas somente as crianças de 1 a 6 anos que não estão com a carteira de vacinação em dia. Em todo o Estado, 3.500 postos devem receber cerca de 130 mil crianças até 4 de abril. Para saber se o seu filho precisa da vacina, faça as contas: crianças de 1 a 3 anos devem ter uma dose da tríplice viral marcada na carteira. Quem tem entre 4 e 6 anos deve ter duas doses. Na dúvida, a Secretaria recomenda uma visita ao posto de saúde onde a criança é atendida. São Paulo tem o índice de cobertura contra as três doenças acima do nível estipulado pelo Ministério da Saúde, de 95%. Aqui, a média de crianças protegidas é de 97%. No entanto, explica a coordenadora de imunização da Secretaria, Helena Sato, ?a cobertura não é homogênea, por isso, decidimos fazer o reforço?. Na Região Metropolitana, são 19 as cidades com cobertura abaixo de 95%: Itapecerica da Serra, Vargem Grande Paulista, Itaquaquecetuba, Juquitiba, Mairiporã, Barueri, Ribeirão Pires, Osasco, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Suzano, Mauá, Jandira, Santa Isabel, Arujá, Salesópolis, Guararema, Ferraz de Vasconcelos e Embu-Guaçu. Desde 2000 o Estado não registra casos de sarampo. Nos últimos seis anos, o número de ocorrências de rubéola caiu de 2.000 casos para menos de 60. A caxumba não é uma doença de notificação compulsória, portanto, não há dados oficiais sobre ela. Mesmo assim, A SCR é oferecida pelos postos durante todo o ano.