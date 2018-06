Netinho diz que prefeito confirmou ida para o PMDB O vereador e candidato derrotado ao Senado Netinho de Paula (PCdoB) afirmou ao "Estado" ter sido procurado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM) na semana passada. Ele disse que o prefeito contou estar indo para o PMDB. ''Ele veio pedir meu apoio para a candidatura do José Police Neto (PSDB), disse que isso já fazia parte de um acordo com o próprio Neto. Ele disse também que estava indo para o PMDB e tinha interesse numa aproximação com o PC do B", disse Netinho, que falou no surgimento de uma ''terceira via'' na política nacional. "Eu falei que levaria essa posição ao PC do B." Procurado, o prefeito não retornou às ligações para comentar as declarações de Netinho de Paula.