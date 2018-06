Neudo pega 16 anos de prisão por ''gafanhotos''

É a segunda condenação imposta ao ex-governador nos últimos três meses. Em abril, a Justiça já havia aplicado pena também de 16 anos a Neudo em outra ação relativa ao mesmo golpe dos gafanhotos. Neudo foi governador duas vezes (1994-2002). Ele poderá apelar em liberdade.

O juiz se convenceu de que "no exercício do cargo de governador, e abusando dos poderes que detinha, (Neudo) instituiu quadrilha para crimes contra a administração pública". A procuradoria sustenta que por ordem de Neudo recursos de convênios federais eram transferidos para a conta destinada ao pagamento de servidores públicos, inclusive gafanhotos, para posterior distribuição a afilhados políticos.

"É uma condenação absolutamente injusta, eu não roubei", reagiu Neudo. "O incrível é que esse juiz (Barreto) é meu inimigo. Ele me persegue desde que era juiz estadual. Vou recorrer até o fim. Nas últimas eleições para governador ganhei em primeiro turno, mas no segundo gastaram caminhões de dinheiro para me vencer."