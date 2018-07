Neva em Santa Catarina Nevou, nesta madrugada e ao amanhecer, na localidade de Cruzeiro, em São Joaquim, na serra catarinense. Segundo o Instituto Climaterra, a neve começou a cair às 4h30min, junto com chuva. Uma hora depois parou de chover, mas continuou nevando quase até às 6h. A temperatura mínima foi de 2 graus e a neve ficou acumulada em objetos nas ruas. Também foi registrada queda de neve bem fraca nesta madrugada em outros pontos de São Joaquim. A previsão para hoje é de céu claro, com poucas nuvens em Santa Catarina, mas há possibilidade de chuvas isoladas e ventos fortes no Planalto Sul e de nevoeiros nos vales, serras e baixadas. As temperaturas continuam muito baixas, devido à presença de um a massa de ar polar. A mínima em São Joaquim pode chegar a um grau negativo, e a máxima não deve passar dos 18 graus na região do Vale do Itajaí. O mar continua agitado, com ondas altas e possibilidade de ressaca em vários pontos do litoral catarinense. A Defesa Civil alerta para o risco de navegar em pequenas e médias embarcações. Na segunda-feira, as temperaturas caem ainda mais, e a mínima prevista é de 4 graus negativos em São Joaquim, com formação de geadas em todo o estado.