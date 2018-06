Neve em SC, frio em São Paulo e chuva no Rio surpreendem na primavera

Atualizada às 16h55

SÃO PAULO - A passagem de ventos frios derrubou as temperaturas no sul e no sudeste do País nesta quarta-feira,26, deixando a Primavera com cara de inverno em dezenas de cidades. No sul, uma massa de ar polar levou os termômetros para abaixo de zero e causou geadas em todos os estados, fazendo com que Santa Catarina registrasse sua primeira queda de neve na estação em 12 anos. No sudeste, uma frente fria fez despencar as temperaturas em São Paulo e na tradicionalmente ensolarada capital carioca, onde causou fortes pancadas de chuva, rajadas de vento, alagamentos e atrasos nos aeroportos.

A massa de ar polar que chegou ao sul do Brasil levou a cidade catarinense de Urubici a registrar a menor temperatura do País na madrugada desta quarta, com - 5,6ºC às 4h. A sensação térmica chegou a - 31ºC.

O município e outras três cidades catarinenses tiveram queda de neve entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta, fenômeno que não acontecia em uma Primavera no estado desde o dia 25 de setembro de 2000 - na ocasião, nevou em São Joaquim. Também houve uma leve nevasca na cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No final da madrugada de terça-feira, 25, chuvas de granizo atingiram a região da Grande Florianópolis, São Francisco do Sul e, principalmente, Joinville, no bairro de Piraberaba, complicando o trânsito nas estradas.

Na região sudeste, frentes frias causaram temporais no Rio de Janeiro desde a noite de terça-feira. A capital carioca amanheceu nesta quarta-feira com diversas ruas alagadas, atrasos nos aeroportos, grandes congestionamentos e árvores caídas. Por volta das 8h, foram registrados ventos de 75 Km/h na estação do Inmet instalada em Copacabana.

Depois de os termômetros marcarem quase 35 ºC na terça-feira, segundo o Climatempo, a temperatura despencou nesta quarta. Na região do Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, os termômetros marcavam 17 º C às 9h, com sensação térmica de 9ºC. Na região serrana, a cidade de Nova Friburgo, com histórico de deslizamentos, teve estado de alerta decretado pela Defesa Civil.

Na capital paulista, o estado de alerta foi decretado por conta do frio, às 7h30. A cidade teve chuva fraca e registrou 9 ºC pela manhã no Mirante de Santana, na zona norte, de acordo com medição oficial do Inmet. Por causa dos ventos, a sensação térmica era ainda menor, de 6 ºC. A temperatura mais baixa verificada foi na estação da cidade de Barra do Turvo, com 5,8 ºC.

Em São Sebastião, no litoral norte, um forte vendaval, acompanhado por intensas chuvas, interrompeu por volta das 3h30 da madrugada de terça-feira a travessia por balsas entre São Sebastião e Ilhabela, deixando os moradores de Ilhabela isolados. As balsas são o único meio de transporte público até o arquipélago. Rajadas de ventos chegaram a atingir 75km/h no Canal de São Sebastião.

Próximos dias. Na capital paulista, o céu deve permanecer nublado até domingo, período em que as mínimas ficam entre 7ºC e 11ºC e as máximas entre 17ºC e 26ºC. O mesmo vale para o litoral e o Vale do Ribeira, que podem ter chuvisco isolado nesta quinta. Os termômetros devem registrar mínima de 4ºC e máxima de 19ºC na região.