Neve prevista no Sul e geadas no Sudeste Com a chegada da massa de ar polar sobre a região sul, as temperaturas começaram a cair desde ontem em toda a Região, conforme havia sido previsto. A queda de temperatura e as condições atmosféricas foram favoráveis para a formação de geadas sobre a serras gaúchas e catarinenes e também para a primeira ocorrência de neve do ano ontem à noite na região de São Joaquim, em Santa Catarina. A neve foi fraca, não chegando a acumular na superfície. A temperatura registrada na cidade foi de 1,5C durante a madrugada e em Porto Alegre-RS, a mínima foi de 11,7ºC, sendo as menores temperaturas registradas no ano, até então, para essas localidades. A previsão é de que essa massa de ar frio continue sobre o Sul por mais alguns dias, mantendo as temperaturas baixas em toda a região e, na madrugada de quinta-feira, devem ocorrer geadas no RS, SC, PR e mais um pouco de neve nas serras catarinenses e parte das serras gaúchas. No Sudeste as temperaturas em São Paulo baixaram nessa madrugada. Na capital, hoje, a mínima registrada foi de 12° C, sendo o dia mais frio do ano até agora. No interior, as temperaturas também caíram bastante. Em Ribeirão Preto, a mínima ficou em torno de 13° C e a máxima prevista para hoje é de 23° C. O frio deve continuar por mais alguns dias em todo o estado porque esta massa de ar é relativamente intensa e manterá o tempo estável e com temperaturas baixas. Na madrugada de quinta-feira, a temperatura deverá cair mais, podendo ocorrer geadas no sul do estado. Na Capital, a mínima prevista para quinta-feira será de 11° C e no Litoral, será de 12° C. Em Campos do Jordão, poderá chegar a 4° C e no interior, em Presidente Prudente são esperados 7° C de mínima.