Nevoeiro fecha aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, ficou fechado para pousos e decolagens das 6 horas até as 7h15 da manhã desta terça-feira devido ao forte nevoeiro que cobre a cidade. Com o fechamento, alguns vôos tiveram suas partidas atrasadas. Já o aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, no subúrbio do Rio, operava por instrumentos e não registrou atrasos em pousos e decolagens. Em São Paulo, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) determinou que toda a vez em que o aeroporto for atingido por chuvas - de moderada a forte - os pousos e decolagens devem ser imediatamente suspensos para que técnicos da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) possam medir a quantidade de água nas pistas, de acordo com reportagem desta terça-feira do Estado. Caso a lâmina de água tiver menos de 3 milímetros - nível considerado seguro para evitar aquaplanagem -, as operações podem ser retomadas. Caso contrário, as operações vão ficar suspensas até que o nível da água volte aos padrões aceitáveis. Apesar de a medida ter sido decidida no dia 29 de dezembro, só passou a ser tomada no domingo, quando o Serviço Regional de Proteção ao Vôo suspendeu as operações do aeroporto durante uma hora e dez minutos.