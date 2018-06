Nevoeiro fecha aeroportos no Rio Um forte nevoeiro na cidade do Rio de Janeiro, hoje de manhã, causou o fechamento para pousos e decolagens dos aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont. Todos os vôos da Ponte Aérea Rio-São Paulo a partir das 7h30 estão suspensos. Segundo a Infraero, no Aeroporto de Congonhas, os vôos com destino ao Rio e Janeiro deveriam sair às 7h30, 7h40, 8h15 e 8h46. Enquanto a neblina não se dissipar na capital fluminense, não há perspectiva para que os vôos saiam da capital paulista.