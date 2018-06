Nevoeiro fecha de novo aeroporto no Rio O Rio de Janeiro amanheceu novamente com nevoeiro e, pelo segundo dia consecutivo, o aeroporto Santos Dumont teve de ser fechado. Ontem, foram seis horas de interrupção. Hoje, a neblina interrompeu o funcionamento do aeroporto das 6h às 9h30. Agora, o Santos Dumont já está operando normalmente, assim como o aeroporto internacional Tom Jobim.