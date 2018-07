Nevoeiro fecha o Aeroporto Santos Dumont no Rio

RIO - O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio , está fechado para pousos e decolagens por causa do nevoeiro que atinge a cidade, manhã desta segunda-feira, 2. De 7h45 até 8h50, 25 voos foram cancelados, entre chegadas e partidas.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, a temperatura gira em torno de 20ºC no Rio e a previsão é de céu com poucas nuvens, depois que a névoa se dissipar, com aumento de nebulosidade na parte da tarde. Não há previsão de chuva e as temperaturas podem chegar até 30ºC no município.

+++ Com abandono, ciclovia Tim Maia é saqueada

A partir da noite de terça-feira, há previsão de chuva na cidade. Na quarta-feira as temperaturas estarão em declínio.