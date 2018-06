Nevoeiro no Rio e em SP fecha Santos Dumont e afeta rodovias

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, na área central do Rio de Janeiro, está fechado para pousos e decolagens na manhã desta quinta-feira, 29, por causa de um forte nevoeiro. Alguns voos chegaram a partir do terminal no início do dia, com operação por instrumentos, mas por volta das 8 horas todas as operações foram suspensas. Vários voos previstos já foram cancelados ou atrasados, mas a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) ainda não divulgou um balanço.

O problema foi persistente durante vários dias entre o final de maio e o início de junho no aeroporto, e voltou a acontecer nesta semana. Grande parte dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo tem o céu encoberto por nevoeiro ou neblina no início desta quinta.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) alerta para a visibilidade reduzida na maioria das estradas que ligam a região metropolitana à capital.