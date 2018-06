Nevoeiro prejudica operações no aeroporto de Congonhas O aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo, ficou fechado, por causa do nevoeiro, das 6h50 até 7h48 para decolagens e das 6h44 até 8h27 para pousos. Quinze vôos estão atrasados, sendo três deles da ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, e outros com destinos a Curitiba, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Belém e Porto Alegre. A média de atrasos está variando entre 50 minutos e uma hora. Neste período de interdição de Congonhas, cinco aviões foram desviados para o aeroporto de Viracopos, em Campinas e outros dois pousaram no aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos.